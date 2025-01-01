Бойцы СВО исполнили мечту школьника

Говорят, под Новый год исполняются все мечты и желания. В преддверии праздника мечта исполнилась у тринадцатилетнего шумерлинца Димы Самойлова, получившего в подарок ноутбук от участников спецоперации.

Незадолго до Нового года волонтеры из «Группы поддержки ребят» отправили очередную партию гуманитарной помощи в чувашский полк. Вместе с необходимыми вещами традиционно положили и письма для бойцов, написанные учащимися школ и других учебных заведений.



Писем было очень много, но одно из них, написанное воспитанником Дома юнармии ДДМТ Димой Самойловым, тронуло бойцов до глубины души. «Благодарю вас, мы спим спокойно. Не видим разрушенных домов и не слышим взрывов и стрельбы… Я очень благодарю тебя за то, что ты защищаешь нашу Родину – Россию…» — написал мальчик.



Недолго думая, бойцы решили отыскать этого мальчика и узнать, о чем он мечтает. Мама Димы не могла поверить, что речь идет о ее сыне. Убедилась в этом только тогда, когда ей показали письмо со знакомым почерком. Возможно, оно получилось таким проникновенным из-за того, что в зоне СВО служит родной дядя Димы.



27 декабря супруга бойца Евгения Кроткова, Татьяна, выполнила важную миссию — исполнила просьбу солдат и вручила Диме новый ноутбук, укомплектовав его всем необходимым и установив нужные программы.



Мальчик тепло поблагодарил бойцов за новогодний подарок, отправив им голосовое сообщение, и тут же получил от них ответ с добрыми пожеланиями.

Татьяна Александрова.