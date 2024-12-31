Уважаемые работники, ветераны АО «Комбинат автомобильных фургонов», шумерлинцы!



От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!



Новогодние праздники — это время добрых надежд и радостных ожиданий, точка отсчета для новых идей и их реализации.



Желаю, чтобы вашим лучшим начинаниям в новом году сопутствовали творческое вдохновение и созидательная инициатива, а ваша энергия и смекалка служили залогом успешного выполнения намеченных планов.



Пусть наступающий год будет наполнен добрыми делами, светлыми помыслами и верой в то, что он будет мирным, радостным и благополучным!



Генеральный директор АО «КАФ» С. Васильев.