Дорогие шумерлинцы!



2024 год стал для нас временем больших достижений, вызовов и возможностей. Благодаря вашему упорству, профессионализму, командному духу и поддержке мы смогли достигнуть новых высот, которыми можем гордиться.



Пусть новый 2025 год принесёт в вашу жизнь ещё больше радости, здоровья и гармонии. Желаем вам вдохновения для реализации смелых идей, уверенности в собственных силах и поддержки близких людей.



Пусть каждый день будет наполнен яркими моментами, а ваши мечты станут реальностью!



С наилучшими пожеланиями, руководство АО «ШЗСА».