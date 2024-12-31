31 Дек

Дорогие шумерлинцы!


2024 год стал для нас временем больших достижений, вызовов и возможностей. Благодаря вашему упорству, профессионализму, командному духу и поддержке мы смогли достигнуть новых высот, которыми можем гордиться.


Пусть новый 2025 год принесёт в вашу жизнь ещё больше радости, здоровья и гармонии. Желаем вам вдохновения для реализации смелых идей, уверенности в собственных силах и поддержки близких людей.


Пусть каждый день будет наполнен яркими моментами, а ваши мечты станут реальностью!


С наилучшими пожеланиями, руководство АО «ШЗСА».

Автор записи: anna

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