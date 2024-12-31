Дорогие шумерлинцы, друзья и гости округа! Примите искренние поздравления с наступающим

Новым годом и Рождеством Христовым!



Новогодние праздники – это время добрых надежд и радостных ожиданий. Они наполнены теплом домашнего очага, дарят нам радость и надежду на лучшее, объединяют нас в любви к родным и близким, к стране, в которой мы живем. Мы ждем эти праздники с особым волнением и трепетом.

Каждый год оставляет свой след, принося с собой значимый жизненный опыт, новые достижения и мудрость. В будущем году мы должны сохранить бодрость духа, веру в собственные силы, желание созидать и трудиться.



Уважаемые жители округа! Выражаю вам огромную признательность и благодарность за созидательный каждодневный труд, неравнодушие и активное участие в жизни нашего округа, благодарю за поддержку и понимание. Мы вместе шли к намеченным целям, вместе работали на благо нашей малой родины!



На пороге нового 2025 года особенно хочется поздравить наших земляков, которые сегодня находятся на передовой и отстаивают интересы нашего государства. Мы благодарны им за мужество, воинскую доблесть и честь и с нетерпением ждем скорейшего возвращения домой с победой!



В наступающем году желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Пусть в ваших домах царят счастье, любовь и взаимопонимание! Пусть новый год станет годом новых свершений, исполнения надежд и достижения новых высот! Счастья вам и вашим близким! С Новым годом!



Глава Шумерлинского муниципального округа Э. Васильев.