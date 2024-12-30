И снова про Сурский рубеж

Подведены итоги республиканского конкурса композиторов Чувашии «Во благо родного края», посвященного юбилейному году Ассоциации композиторов Чувашской Республики. Дипломом лауреата II степени в номинации «Произведения патриотической и лирико-патриотической тематики» по теме «За Родину, за мир» в разделе «Вокальная музыка» награжден Андрей Мостайкин за создание и исполнение авторской песни «Сурский рубеж».

Интересна судьба этой песни. Изначально в 2021 году была написана поэма «Сурский рубеж, или Подвиг шумерлинцев на Суре», а потом уже сама песня — как новое самостоятельное литературно-музыкальное произведение в рамках реализации авторского проекта «Наш Сурский рубеж обороны». В 2022 году с текстом песни «Сурский рубеж» автор стал призером Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы». Конкурс проводится Союзом писателей России, Министерством обороны РФ, Министерством просвещения и Министерством культуры РФ, Российской государственной библиотекой и издательским домом «Не секретно». В 2023 году Андрей Мостайкин (заместитель главы администрации — начальник отдела сельского хозяйства и туризма администрации Шумерлинского округа) с этой песней стал победителем специальной номинации «Авторская песня» этого же конкурса на двух электронных площадках — в социальной сети «ВКонтакте» и на видеохостинге «Ютуб». Многие шумерлинцы поставили свои лайки этой песне, за что огромная благодарность каждому.



Кстати, первой поэму и текст песни напечатала газета «Вперёд». Также эти произведения напечатаны в республиканском сборнике «За нами отчий дом», где собраны лучшие произведения, написанные и посвященные трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Эти и другие произведения автора напечатаны в трех всероссийских сборниках «Новые имена 2021—2023. 21-й век» и в «Сборнике работ победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса 2022».



За активное и многократное участие (более 10 произведений) во всероссийском конкурсе и за реализацию авторского проекта «Наш Сурский рубеж обороны» член Союза писателей Чувашии и Русского союза писателей (г. Москва) А. Мостайкин награжден организаторами конкурса общественной памятной медалью «За заслуги в военно-патриотическом движении России».

На днях пришло сообщение от организаторов этого конкурса. Третья поэма автора «Моя Россия» (про СВО) снова стала призером (в 5-й раз) и напечатана в очередном всероссийском сборнике «Новые имена — 2023. 21-й век» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование».



30 ноября текущего года в Чебоксарах на собрании Чувашской национальной академии наук и искусств действительному члену этой организации Андрею Мостайкину присвоено почетное ученое звание «Народный академик».



Сектор культуры администрации Шумерлинского МО.