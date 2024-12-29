За срубленную ель наказание серьезное

Рубка новогодних елей — это серьезное нарушение, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан», влекущая наложение значительных штрафов. На граждан предусмотрены штрафы в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. При этом будут конфискованы и орудия совершения правонарушения, и срубленные деревья. Кроме того, нарушителю придется возместить ущерб, причиненный государству.



В случае нанесения ущерба от незаконной рубки более 5 тысяч рублей нарушитель привлекается к уголовной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 260 УК РФ, которой предусмотрены различные виды наказаний: от штрафа в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от двух до семи лет.



Любой гражданин, имеющий информацию о случаях нарушения лесного законодательства в границах Шумерлинского лесничества, может обратиться по телефону 8 (83536) 2-98-01, диспетчерский пункт КУ «Лесная охрана» Минприроды Чувашии — (8352) 40-24-00 или по телефонам 112, 02.

Г. Кулясов, Шумерлинское лесничество.