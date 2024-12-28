В зоне повышенной опасности будь бдителен!

К таким зонам относятся железнодорожные пути общего и необщего пользования, железнодорожные станции, пассажирские платформы, а также другие связанные

с движением поездов и маневровой работой объекты железнодорожного транспорта.

При нахождении в зонах повышенной опасности и при пользовании железнодорожным подвижным составом запрещается переходить через пути в неустановленных местах и перебегать перед проходящим поездом, приближаться к оборванным проводам, повреждать, загрязнять, снимать, самостоятельно устанавливать знаки, указатели или иные носители информации, оставлять на железнодорожных путях посторонние предметы, подходить к вагонам до полной остановки поезда, прислоняться к подвижному составу, в том числе находящемуся без движения, проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора или переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума.



Граждане перед переходом через железнодорожные пути по пешеходному настилу должны обеспечить личную зону видимости приближения железнодорожного транспорта и слышимости подаваемых машинистом или другим работником звуковых сигналов (снять капюшон и наушники), убедиться в отсутствии движущегося железнодорожного подвижного состава.

Чувашская транспортная прокуратура.