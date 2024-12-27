У истоков вдохновения: 100 лет со дня рождения И.П. Куприянова

26 декабря мы отметили столетие со дня рождения выдающегося педагога и художника нашего города — Ивана Прокопьевича Куприянова. Наша вторая школа неразрывной нитью связана с именем этого талантливого человека, ведь именно здесь началась его трудовая деятельность.

Иван Прокопьевич прошел войну, был ранен и контужен. После демобилизации он обосновался в Шумерле и в 1945 году стал студентом Чебоксарского художественного училища. Послевоенная Шумерля стала новым домом для Куприянова, выпускника престижного Московского института живописи им. В. Сурикова. Именно благодаря ему в городе появилось первое поколение профессиональных художников. Он передавал свои знания шумерлинской молодежи, обучая их основам изобразительной грамоты и подготавливая к поступлению в художественное училище. Зачастую именно преподаватели-художники становятся тем катализатором, который воспламеняет в учениках любовь к творчеству. Ведь они передают не только знания, но и мастерство. Прежде всего, любовь к искусству, которая раскрывает перед учениками прекрасный мир, где процветает творчество.



Другом и вдохновителем Ивана Прокопьевича был известный живописец Федор Модоров, чью мастерскую в Москве Куприянов периодически посещал. С 1955 года он принимал активное участие в республиканских художественных выставках, а в Шумерле благодаря его появлению зародилась творческая художественная среда.



Долгие годы И.П. Куприянов и его супруга Александра, искусствовед, работали в школах города. Он сумел привить страсть к живописи и рисунку многим своим ученикам. Двери его скромной мастерской на улице Комсомольской, 42 были всегда открыты для всех желающих. В середине 1960-х годов талантливого преподавателя пригласили преподавать живопись в Чувашском педагогическом институте. Так он переехал в Чебоксары, оставив в Шумерле целую плеяду талантливых живописцев, графиков и дизайнеров. Работы самого Ивана Куприянова украшали выставки, в том числе дипломных работ студентов его родного факультета.



Сегодня мы склоняем голову перед памятью нашего талантливого учителя и вдохновителя, чье наследие останется в веках. Его имя навсегда вписано в историю нашего города как человека, который внес неоценимый вклад в развитие культуры и искусства Шумерли.



Т. Андреева, руководитель музея истории школы № 2.