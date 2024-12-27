Успех не случаен

В межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Лучший куратор (классный руководитель) профессиональной образовательной организации Приволжского федерального округа» приняли участие 15 кураторов из учреждений среднего профессионального образования Чувашии. Шумерлинский политехнический техникум представляла Людмила Дмитриевна Селиванова, куратор группы 1НК, преподаватель русского языка и литературы.

Конкурс проходил в два этапа. На первом (заочном) этапе наша коллега представила программу/проект профессионально-личностных качеств обучающихся курируемой группы и видеовизитку учебной группы. По итогам этого этапа Людмила Дмитриевна заняла 1 место.



На очном этапе Л.Д. Селиванова представила «Творческую самопрезентацию», в которой обратила внимание на гражданско-патриотическое воспитание обучающихся техникума. В честь погибших на СВО выпускников прозвучало стихотворение В. Высоцкого «Он не вернулся из боя».



Со студентами Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского Людмила Дмитриевна провела мастер-класс «Научи тому, что умеешь сама», на котором был изготовлен календарь семейных праздников.



Воспитательное мероприятие по теме «Молодежный сленг: за и против» заставило обучающихся взглянуть на сленг с разных точек зрения и сформировать собственное мнение, выяснить, является ли молодежный сленг нормой, закономерным явлением в русском языке или это антинорма, с которой надо бороться?



Испытание «Разговор с обучающимся» позволило обсудить со студентами тему о будущем профессий. На заключительном этапе, психолого-педагогическом марафоне в форме тестирования, Людмила Дмитриевна продемонстрировала знания в области психологии, педагогики и воспитания, получив наивысший бал.



Л.Д. Селиванова проявила способности куратора благодаря своим инновационным подходам, креативному педагогическому мышлению и искренней любви к студентам. На протяжении всех этапов конкурса она показывала высокий уровень профессионализма, глубину анализа и аргументированность своих суждений. Её выступления отличались ораторским мастерством, выразительностью и убедительностью, а оригинальные подходы к решению педагогических задач были высоко оценены компетентным жюри. Пройдя достойно все испытания, Л.Д. Селиванова заняла почётное 2 место.



Коллектив техникума поздравляет Людмилу Дмитриевну с успехом и желает новых профессиональных побед!



И. Киреева.