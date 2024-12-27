Здравоохранение Чувашии получило значительное развитие

С 2019 года в Шумерлинском и Порецком муниципальных округах (здесь объекты здравоохранения входят в структуру Шумерлинского ММЦ) было построено 7 ФАПов, проведен капитальный ремонт в 7 ФАПах и врачебных амбулаториях, кроме того, проходили ремонтные работы в поликлинических отделениях и отделениях стационара. Например, в 2023 году был проведен капитальный ремонт двух врачебных амбулаторий: в Туванах и в Красном Октябре. В этом году завершился капитальный ремонт в фельдшерско-акушерском пункте д. Егоркино: полностью изменили канализационную систему, поменяли систему отопления, провели внутренние

ремонтные работы, а также установили пандус для маломобильных групп населения.

Жители высоко ценят новые условия обслуживания. «Конечно, нравится, когда все новое. Помещение стало светлым, просторным, иногда даже в очереди хочется посидеть подольше в таких условиях! – делится мнением жительница деревни Егоркино Тамара Васильевна. — Фельдшер Анна Владимировна у нас очень отзывчивая, теперь и условия для работы у нее соответствующие. Так что нам, старикам, очень нравится».



Также по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году автопарк Шумерлинского медицинского центра пополнился 2 легковыми автомобилями, в прошлом году поступили 4 легковых автомобиля. По словам главного врача Шумерлинского медцентра Владимира Кутина, на этих машинах врачи выезжают на дом к пациентам, в том числе к тем, которые по здоровью не могут выйти из дома, доставляют пациентов в другие больницы. На сегодняшний день потребность в легковых автомобилях в медицинском центре достигла минимальных значений.



Одной из приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение» является привлечение молодых специалистов в отрасль. С 2019 года принято 59 врачей, 106 человек среднего медицинского персонала, обучено на сертификационных циклах более 50 врачей и 100 человек среднего медицинского персонала. На начало 2024 года укомплектованность Шумерлинского медицинского центра врачебными кадрами составила 79,2 %, средним медицинским персоналом – 86,6 %. Заключено более 40 договоров (специалитет и ординатура) по целевому обучению. Студентам, заключившим договоры о целевом обучении, в период обучения предусмотрены стипендии (для обучающихся по программам специалитета — 3000 рублей в месяц, для ординаторов – 5000 рублей). Также активно реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В текущем году кадровый поликлинический состав Шумерлинского медицинского центра пополнился участковыми терапевтами, врачом-эндокринологом, врачом-травматологом. Кроме того, в терапевтическом отделении стационара к работе приступил врач-терапевт. «Для снижения кадрового дефицита среди медицинских работников активно создаются условия для профессионального роста и развития молодых специалистов, в том числе и различные программы поддержки. Например, врач-эндокринолог Елизавета Агеева, которая начала свою работу в поликлинике нашего медцентра, получила врачебную специальность по программе целевого обучения. Мы всегда рады молодым специалистам и готовы предоставить им возможности для постоянного профессионального роста», — отмечает главный врач ММЦ.



В рамках национального проекта постоянно обновляется и медицинское оборудование в медучреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Например, в 2019 году в детскую поликлинику Шумерлинского ММЦ поступил фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта, в 2020 году – медицинские ширмы для поликлиники. В 2023 году получили 8 портативных 6-канальных электрокардиографов и 3 автоматических наружных дефибриллятора. Всё поступившее оборудование было распределено по фельдшерско-акушерским пунктам.

«Результаты процедуры отображаются в бумажном виде, а также на экране монитора. Дисплей электрокардиографа имеет большие размеры, высокую контрастность и четкость, что делает диагностику и интерпретацию результатов гораздо удобнее», — поясняет преимущества и.о. заведующей поликлиникой Анна Петрова. Кроме того, поступили 46 многофункциональных кроватей с приводным механизмом и поручнями для неврологического, кардиологического отделений и отделения реанимации, электроподъемник для перемещения пациента, цифровой маммограф и другое оборудование.



Реализация мероприятий проектов такого уровня, как национальный проект «Здравоохранение», направлена исключительно на повышение качества оказываемых услуг населению, уровня удовлетворенности качеством медицинских услуг, на улучшение доступности медицинской помощи, а также на устранение кадрового дефицита.



Г. Серова.