Встреча получилась тёплой

Кадеты школы № 6 встретились со своим наставником и педагогом, участником специальной военной операции Иваном Лиховидом. У ребят появилась уникальная возможность узнать о реальных событиях, которые происходят на фронте, и услышать о личном опыте человека, который прошел через сложные испытания.



Иван поделился своими впечатлениями и рассказал о том, как проходила служба, о трудностях и победах. Учащиеся задавали вопросы и получали ответы, узнали о важном событии нашей истории из первых уст.



Школа № 6.