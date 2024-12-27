Анонсированы мероприятия нового нацпроекта «Семья» в республике

С 2025 года нацпроект объединит все ключевые меры поддержки семей с детьми. В Чувашии будут реализованы отдельные мероприятия по пропаганде семейных ценностей и развитию

инфраструктуры культуры, по охране материнства и детства, поддержке семей, в том числе многодетных, и старшего поколения.

Как сообщил Глава республики Олег Николаев по итогам участия в заседании Госсовета под председательством Президента России Владимира Путина, посвященном итогам Года семьи в стране, Чувашия вошла в число регионов на софинансирование (более 750 млн рублей) новых мероприятий по повышению рождаемости.



Заработают пункты проката для новорожденных, группы кратковременного присмотра за детьми, многодетные семьи смогут оплатить 50 % от стоимости обучения своих детей за счет государства в техникумах и вузах, будущие родители смогут пройти бесплатно подготовительный этап программы ЭКО, беременные студентки получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Новыми мерами поддержки смогут воспользоваться около 5 тыс. семей ежегодно.



Также с 2025 года семьи, в которых появится третий ребенок, смогут получить увеличенный республиканский материнский капитал в размере 200 тысяч рублей. Планируется и ежегодное увеличение денежных средств на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта более чем в 2 раза.



Кроме того, как отметил Олег Николаев, положительный эффект получен от работы семейных многофункциональных центров. Для оказания комплексной помощи в решении вопросов воспитания и развития подрастающего поколения, организации культурно-познавательного семейного досуга c 2022 года в Чебоксарах, Шумерле и Канаше функционируют 5 ресурсных площадок «Мой семейный центр». Поставлена задача к 2030 году открыть такие центры во всех муниципальных образованиях республики.



В Год семьи в продолжение Указа Президента Российской Федерации «О социальной поддержке многодетных семей» принят указ Главы Чувашии, согласно которому систематизированы и дополнены меры социальной поддержки многодетных семей. Такие семьи получили права на льготное посещение физкультурно-спортивных организаций, льготу по оплате жилья и коммунальных услуг, денежную выплату на приобретение школьной и спортивной формы для более 8 тыс. детей. В целом сформирован единый реестр многодетных семей, что упростило мониторинг и предоставление им мер социальной поддержки.

Всего, отметил Олег Николаев, с 2020 года были введены 19 новых мер поддержки.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.