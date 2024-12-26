Точки притяжения – культурные объекты

Мы наблюдаем, что в Чувашии активно строятся, модернизируются и вводятся в эксплуатацию

культурно-досуговые учреждения. 2024-й тоже был насыщенным. Об итогах года и планах

на ближайшее будущее в своем интервью газете рассказала министр культуры, по делам

национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова.

Корр.: Светлана Анатольевна, расскажите, сколько средств было выделено на строительство, капитальный ремонт и модернизацию домов культуры в 2024 году? Какие проекты были реализованы благодаря этим средствам?

В 2024 году в рамках национального проекта «Культура» и государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры» на эти цели было выделено более 605 млн рублей. Эти средства позволили нам построить 6 новых домов культуры в Козловском, Вурнарском, Батыревском, Ядринском, Красночетайском, Чебоксарском муниципальных округах и Центр культурного развития в Цивильске.

По инициативе сельских жителей и при поддержке местных бюджетов в 2024 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» построены еще 10 модульных домов культуры в Канашском, Козловском, Цивильском, Чебоксарском, Мариинско-Посадском, Ядринском и Шумерлинском округах. Кроме этого, в 27 культурно-досуговых учреждениях республики проведены капитальные и текущие ремонты, многие объекты оснащены современным техническим оборудованием и одеждой сцены, которые формируют общий стиль и используются для организации полноценной работы учреждений.

Корр.: Почему было решено строить именно модульные дома культуры?

По инициативе сельских жителей и при поддержке местных бюджетов в 2024 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» построены еще 10 модульных домов культуры в Канашском, Козловском, Цивильском, Чебоксарском, Мариинско-Посадском, Ядринском и Шумерлинском округах. Кроме этого, в 27 культурно-досуговых учреждениях республики проведены капитальные и текущие ремонты, многие объекты оснащены современным техническим оборудованием и одеждой сцены, которые формируют общий стиль и используются для организации полноценной работы учреждений. Корр.: Модульные дома культуры оказались очень эффективным решением для сельской местности. Они быстро и экономично возводятся, при этом отвечают всем современным требованиям. Такие дома культуры компактны, но функциональны и удобны для проведения различных мероприятий. Жители села активно участвуют в процессе выбора мест под строительство и предлагают свои идеи по использованию этих объектов. Это показывает, насколько востребована такая инфраструктура в сельской местности.

В преддверии Нового года, 27 декабря, состоится торжественная церемония открытия 5 сельских домов культуры в Вурнарском, Батыревском, Ядринском, Красночетайском и Чебоксарском муниципальных округах. На этом мероприятии Глава Чувашии вручит ключи от автоклубов главам Алатырского, Козловского, Комсомольского и Яльчикского муниципальных округов.

Корр.: Светлана Анатольевна, нет сомнений, что автоклубы играют важную роль в обеспечении доступности культурных мероприятий для жителей региона. Какие планы существуют по дальнейшему развитию этой инициативы?

В преддверии Нового года, 27 декабря, состоится торжественная церемония открытия 5 сельских домов культуры в Вурнарском, Батыревском, Ядринском, Красночетайском и Чебоксарском муниципальных округах. На этом мероприятии Глава Чувашии вручит ключи от автоклубов главам Алатырского, Козловского, Комсомольского и Яльчикского муниципальных округов. Корр.: В настоящее время в 14 муниципальных образованиях республики функционируют автоклубы, из них 9 автоклубов приобретены на средства республиканского бюджета в 2024 году. В следующем году работа по обеспечению муниципалитетов автоклубами будет продолжена. В республиканском бюджете на 2025 год на эти цели уже предусмотрено более 52 млн рублей.

Корр.: И возвращаясь к основной теме нашего интервью. Так каким образом ремонт и модернизация домов культуры повлияли на качество проводимых мероприятий в этих учреждениях? Есть ли результаты?

Корр.: В домах культуры после проведения ремонтных работ и модернизации возросло количество клубных формирований (кружков, студий) на 3,7 %, участников этих секций увеличилось на 4 %. Также значительно выросло качество проводимых мероприятий. Отремонтированные и оснащенные культурно-досуговые учреждения стали привлекательной площадкой для гастрольной деятельности государственных театрально-концертных организаций республики. Сейчас в среднем за год осуществляется около 1 тыс. выездных мероприятий по республике, которые посещают порядка 300 тыс. сельских жителей.

В рамках реализации проекта «Культурная среда» в текущем году при содействии муниципалитетов, а также театрально-концертных и музейных учреждений более 27 тыс. человек смогли посетить 127 мероприятий, не выезжая за пределы своего муниципального округа. Мы, как и жители сельских территорий, довольны результатами!



Подготовила Н. Владимирова.