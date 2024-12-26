Новогодние огни пригласили в сказку

Сегодня в стенах Дворца детского и молодёжного творчества было по-новогоднему шумно и весело.

Здесь на Ёлку для одарённых детей города собрались отличники учёбы, победители и призеры различных конкурсов. С поздравлениями с наступающим Новым годом и с самыми добрыми пожеланиями к ребятам обратились глава города Шумерли Эдуард Васильев и председатель Собрания депутатов Сергей Яргунин.



В новогоднем представлении «Проделки Снежной королевы» в гости к детворе пришли сказочные герои: Снежная королева со своей свитой, герои сказки «Алиса в стране чудес» и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. Вместе с ними дети водили хоровод у ёлки, играли в весёлые игры, танцевали. Праздник доставил удовольствие и детям, и родителям. В завершение представления все девчонки и мальчишки получили сладкие подарки.

Ольга Дмитриева.