22 тысячи обращений – чувашский филиал «Защитников Отечества» подвел итоги года



Уходящий год стал для филиала всероссийского фонда очень значимым, за это время его сотрудники рассмотрели более 22 тысяч вопросов ветеранов специальной операции и членов семей бойцов. Здесь по-прежнему помогают с медицинской, психологической реабилитацией, оформлением документов и во взаимодействии с органами власти, депутатами и общественными организациями подставляют плечо в решении многих других вопросов.

Второй календарный год работы фонда помог расширить виды помощи. Под крыло открытого по инициативе фонда попали сотрудники частных военных компаний – участникам СВО посодействовали в установлении связи причины инвалидности с участием в специальной военной операции. Начав с бойца из Цивильска, чувашские специалисты вместе с коллегами помогли адаптировать жилье целому ряду инвалидов СВО. Обеспечены высокофункциональными колясками и протезами нуждающиеся в этом подопечные фонда.

Впервые в Чувашии появился проект «СВОя перезагрузка» для участников СВО и членов семей бойцов – отвлечься от переживаний, «перезагрузиться» помогают походы в театры и на выставки. Внедрены новые технологии психологической помощи, бойцы и их родные учатся справляться со стрессом при помощи виртуальной реальности: мультисенсорный аппарат «Ревисайд» запускает дыхательные тренинги по релаксации.

Активно проводятся патриотические мероприятия и уроки мужества. Наши земляки-ветераны и члены семей стали участниками Парада Победы в Москве, Кремлевской елки, совершили тур в Карелию, стали победителями всероссийского конкурса «Памяти героев верны», участниками проекта «Семья защитника Отечества», заложили основу для занятий параолимпийскими видами спорта. Недавно на площадке филиала фонда открыто представительство «Военно-социального центра» – и это еще одна возможность решить свои вопросы. Также стало уже традицией проведение совместно с ЦУР Чувашии прямых эфиров в соцсетях для ответов на вопросы жителей.

«В нашей команде нет случайных людей, – отмечает руководитель чувашского филиала фонда «Защитники Отечества» Елена Зайцева. – Каждый сотрудник – или ветеран СВО, или родственник бойца, или просто человек, для которого не бывает чужих проблем. Мы стараемся помочь своим подопечным с важными для них вопросами – начиная с трудоустройства и адаптации к мирной жизни, заканчивая медицинским и юридическим сопровождением. Для удобства посетителей в этом году филиал начал работать без выходных».