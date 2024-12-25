Опубликован экспертный доклад «Старшее поколение как кадровый и социальный ресурс»

В условиях изменения возрастной структуры населения и усиливающейся потребности российской экономики в кадрах, представители старшего поколения становятся одним из ключевых ресурсов общества. Старшие обладают важными для общества компетенциями, готовы вовлекаться в трудовую и социально значимую деятельность. Такие выводы содержатся в экспертном аналитическом докладе, подготовленным АНО «Национальные приоритеты».

Среди представителей старшего поколения запрос на активную жизнь достаточно высок, а доля людей 65+ на рынке труда увеличивается. На данный момент около 19 млн представителей старшего поколения могут стать активными участниками социальной жизни общества в роли наставников, волонтеров, организаторов и сотрудников с большим профессиональным опытом. Для этого работодателям, государственным и некоммерческим организациям необходимо создавать комфортные условия для продолжения участия старших в жизни общества.

Представители старшего поколения являются важным кадровым ресурсом для экономики России. Сферы трудоустройства старшего поколения: производство, социальная сфера (здравоохранение, образование, социальные услуги), туризм, торговля.

Ключевой ресурс работников старшего поколения: профессиональный опыт, широкая экспертиза, ответственность, лояльность своему работодателю, коммуникабельность и способность вызывать доверие. Представители старшего поколения все чаще выполняют роль наставников, а также контролеров производственных процессов.

Потребность работников старшего поколения передавать накопленный опыт и знания перерастает в востребованную на рабочем месте практику наставничества. Во многих промышленных компаниях старшие становятся наставниками для молодежи и занимаются профориентацией школьников.

Люди старшего возраста имеют большой профессиональный опыт, что делает их важным кадровым резервом в условиях нехватки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. Поэтому компании продолжают работать с сотрудниками, которые достигли пенсионного возраста, оставляя их на тех же позициях или переводя их в статус наставников и экспертов (особенно в рабочих профессиях).

Работники старших возрастных групп наиболее представлены в обрабатывающем производстве. В 2023 г. в этой сфере было занято 829 тыс. граждан старше 60 лет. При этом в августе 2023 г. именно обрабатывающие производства испытывали острый дефицит кадров – 70% предприятий сообщили о нехватке сотрудников10. Предприятия возвращают на работу старших и развивают программы повышения квалификации для них.

Инструменты поддержки представителей старшего поколения на рабочем месте: внедрение гибкого / сокращенного графика работы, уменьшение физической нагрузки, повышение квалификации или переобучение.