Новый сезон «Снежного десанта РСО» официально открыт

С 20 по 22 декабря состоялся первый выезд в Шумерлинский муниципальный округ отряда Чувашского государственного университета «Лайка» в рамках реализации Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Бойцы студенческих отрядов Чувашской Республики несколько недель готовились к мастер-классам для школьников Юманайской школы им. С.М. Архипова, а также к вечернему выступлению для жителей округа.



На открытии «Снежного десанта» в Шумерлинском муниципальном округе перед ребятами выступили заместитель главы администрации по социальному развитию – начальник отдела образования и спорта округа Ренат Чебутаев, директор Юманайской школы Галина Федорова и комиссар отряда «Лайка» Юлия Алексеева с презентацией о деятельности ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

В течение дня для школьников было проведено пять познавательных мастер-классов от бойцов ОСД «Лайка»: по робототехнике, актерскому мастерству, по оказанию первой медицинской помощи, стоматологии и по производству магнитов. Юные участники на мастер-классе по основам робототехники увидели сбор кубика Рубика роботом, а также попробовали собрать его самостоятельно, узнав несколько секретов от руководителя пресс-службы строительного отряда «Энергия 21» Тимура Васильева. Актерское мастерство, искусство грамотной речи и не только – всё это было на мастер-классе от бойца педагогического отряда «ЧуГУнОк» Андрея Чебутаева. Школьникам очень понравилось и они с интересом пробовали выполнять различные упражнения и задания. Мастер-класс по первой медицинской помощи провела методист медицинского отряда «Вита» Арина Павлова. Комиссар СМО «Вита» Анастасия Тимофеева рассказала школьникам, как важно ухаживать за полостью рта.



После всех мастер-классов школьников ждала игра «Воображариум», где они придумывали необычное транспортное средство, на котором в будущем отправились бы на «Снежный десант». Помимо этого, бойцы ОСД «Лайка» зажгли сердца ребят своими энергичными танцами, интересными заданиями и подарили на память сувениры от Штаба студенческих отрядов ЧувГУ.

Бойцы отряда «Лайка» не только проводили увлекательные мастер-классы для школьников, но и совершали по-настоящему добрые дела. Вместе с учащимися они расчищали снег и возложили цветы к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне.



Вечером жителей округа студенты удивили ярким предновогодним концертом, а перед представлением можно было поиграть в «Неигры» с забавными мини-конкурсами.

На протяжении трех зимних месяцев члены студенческих отрядов Чувашской Республики будут выезжать в муниципальные округа региона и оказывать адресную помощь жителям села: колоть дрова, оказывать медицинскую помощь, проводить концерты и мастер-классы для детей, помогать в уборке снега и проводить профориентационные встречи со старшеклассниками.



А. Николаева.