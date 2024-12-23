Чувашия присоединилась к Всероссийской акции «Новогодний подарок солдату»

В декабре по всей стране проходит акция «Новогодний подарок солдату» в поддержку военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой. В Чувашии к ней присоединились тысячи неравнодушных жителей – от мала до велика.

«В преддверии новогодних праздников каждый из нас ждёт исполнения желаний и верит в чудо. И каждому в трудную минуту нужны слова поддержки. Нужны они и нашим бойцам, выполняющим трудную военную задачу в рамках проведения СВО», — приводят слова начальника Тарханского территориального отдела Алины Антоновой в госпаблике администрации Батыревского округа. Жители четырех населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, собрали для ребят сладости и чай, а также сплели маскировочные сети, нашлемники и другую необходимую амуницию. Посылку на передовую отправят ближайшим гуманитарным конвоем.

Свой вклад в общее дело внёс и семиклассник Новочурашевской школы Ибресинского округа. В госпаблике местной администрации подчеркивают: волонтер Ярослав Фёдоров не может оставаться безучастным. Он сплёл 107 «браслетов выживания». Чтобы изготовить такой аксессуар, нужна очень крепкая верёвка, которая выдерживает на разрыв 250 килограммов. Подросток довольно быстро освоил технику плетения, на изготовление одного браслета у него уходит минут 15. Изделие из паракорда при необходимости можно за секунды расплести и полученной верёвкой закрепить груз, использовать её вместо порванных шнурков или даже в качестве жгута при ранении.

С очередной партией гуманитарной помощи из Ибресинского округа в зону СВО вместе с паракордовыми браслетами отправятся также нательное белье, стельки для обуви, вязанные игрушки, которые своими руками изготовили ученики школы №1 поселка Ибреси. В посылку ребята положили еще и письма солдатам.

Конверты, подписанные детским почерком, бойцы на передовой всегда ждут с особым трепетом и не скрывают, что многие такие послания они всегда носят с собой. Потому что греют душу. «Искренние слова поддержки поднимают наш моральный дух. В условиях, когда каждый день приносит новые испытания, такие знаки внимания напоминают нам о том, за что мы боремся. Каждое детское письмецо становится символом единства, любви и стойкости нашего народа», — приводят слова военнослужащих в госпаблике администрации Канашского округа, которые уже успели получить письма от учеников Напольнокотякской школы. К слову, благополучно до бойцов доехала и посылка с масксетями, нашлемниками и накидками, которые изготовили «серебряные» волонтеры села Ухманы.

А вот ароматные чаи из зверобоя, душицы, мяты, мелиссы, листьев малины, смородины, а также цветов липы от активисток Цивильского центра социального обслуживания населения расфасованы по пачкам и ждут своей отправки на передовую. Бойцы получат посылку под самый Новый год. «Серебряные» волонтеры уверены: свежезаваренный чай из трав с родной земли придаст защитникам сил, сделает их крепче телом и духом, а заодно напомнит, что вся Чувашия ждёт возвращения Героев домой с Победой.

чувашинформ.рф