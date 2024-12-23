С совершеннолетием, «Олимп»!

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» открылся в Шумерле 22 декабря 2006 года и сразу стал одним из самых востребованных социальных объектов в городе. Современный комплекс с плавательным бассейном, комфортабельными универсальным и тренажерным залами, уютными

раздевалками и душевыми вмиг стал центром притяжения для горожан и сельских жителей всех возрастов.

В 2011 году физкультурно-оздоровительный комплекс получил статус муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп», тем самым узаконив право молодого поколения не просто заниматься физической культурой и спортом, но и серьезно тренироваться и готовиться к соревнованиям республиканского и всероссийского уровней.



За небольшой промежуток времени кропотливая работа профессионального коллектива тренеров позволила достичь весомых результатов и заявить о юных шумерлинских спортсменах сначала на уровне города, затем — республики, позднее и за ее пределами. Сегодня воспитанники «Олимпа» — постоянные участники, победители и призеры республиканских и всероссийских соревнований, чемпионатов и первенств ПФО по спортивной аэробике, плаванию, фитнес-аэробике, тяжелой атлетике, всестилевому каратэ, баскетболу, волейболу. Как доказательство побед и достижений – оформленный в холле учреждения внушительных размеров «трофейный» стенд.



Из стен «Олимпа» вышла целая плеяда титулованных спортсменов. На сегодня насчитывается более 40 кандидатов в мастера спорта, перворазрядников в тяжелой атлетике, спортивной и фитнес-аэробике, всестилевом каратэ, плавании. В разные годы порядка 80 юных «олимповцев» входили и продолжают входить в сборные команды Чувашии по различным видам спорта, тем самым прославляя шумерлинскую спортивную школу в целом.



Всего в учреждении работают 10 тренеров, в секциях занимается более 380 детей и подростков. В этом году Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» начала развивать новый для шумерлинцев вид спорта – самбо. Уверены, что успехи юных самбистов еще впереди.

За всеми достижениями, безусловно, стоит командная работа профессионалов, настоящих мастеров, влюбленных в избранное раз и навсегда дело. В тандеме тренер — ребенок — родители обыкновенные мальчишки и девчонки планомерно превращаются в крепких, развитых физически и духовно личностей, дисциплинированных, целеустремленных, волевых, уверенных в себе спортсменов и физкультурников.

Услуги населению

Отдельная ниша физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» — оказание услуг на возмездной основе. Негласное правило учреждения — всегда идти в ногу со временем. Исходя из потребительского спроса перечень предоставляемых услуг постоянно совершенствуется. На сегодня в соответствии с прейскурантом, кроме посещения бассейна, любой желающий имеет возможность заниматься танцевальной аэробикой (инструктор М.В. Кайнова), кардиосиловой тренировкой (инструктор Т.П. Яковлева), рекреационной физкультурой (инструктор Е.Н. Михеева), посещать групповые или индивидуальные занятия по плаванию (инструкторы Е.А. Доброва и Т.В. Разуваева), заниматься в универсальном и тренажерном залах, играть в волейбол, баскетбол, настольный теннис. Самым маленьким — детям 5-7 лет — предоставляется возможность заниматься спортивной аэробикой (инструктор Д.Е. Комаров), постарше – каратэ (инструктор А.В. Владимиров) и киокусинкай (инструктор Д.Л. Павлов).



Востребованность «Олимпа» среди населения несомненна! По сведениям администрации учреждения, в уходящем году по линии оказываемых платных услуг цифра достигает порядка 4750 посещений в месяц. Для сравнения, в первые годы работы «Олимпа» эта цифра составляла 3500 посещений в год.



Как автономное учреждение «Олимп» ведет точечную работу по привлечению корпоративных клиентов. Так, в 2024 году на посещение бассейна администрацией заключены договоры с 13-ю организациями и учреждениями.



По предоставлению услуг стабильно развивающийся физкультурно-оздоровительный комплекс ведет гибкую политику. Среди льготных категорий посетителей – дети до 18 лет, многодетные и малоимущие семьи, пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, Так, участники СВО и члены их семей могут два раза в неделю посещать бассейн или тренажерный зал бесплатно. Также бесплатно два раза в неделю посещают бассейн и спортивный зал группы лиц пенсионного возраста «Здоровье» и «Серебряные дельфины»; инвалиды первой и второй групп имеют право бесплатно посещать бассейн по воскресеньям. В рамках урока физической культуры школьники города и округа также занимаются в бассейне бесплатно.



Немаловажно, что пользователи услуг «Олимпа» могут воспользоваться правом на предоставление социального вычета по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги, так как муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Олимп» включено в перечень физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.









Чтобы тело и душа были молоды

В Дни здоровья и спорта шумерлинцы имеют возможность воспользоваться услугами комплекса бесплатно. Эта ежемесячная акция начала проводиться в республике по инициативе Минспорта Чувашии с 2013 года.



Акция широко анонсируется. Информация о дате проведения Дней здоровья и спорта размещается в фойе учреждения, на официальном сайте «Олимпа», на официальном сайте города, в группах учреждения в социальной сети «ВКонтакте», Telegram. Поскольку желающих посетить спортивный комплекс бесплатно немало, организуется предварительная выдача талонов на бесплатное посещение бассейна.



В Дни здоровья и спорта, кроме посещения бассейна, в «Олимпе» доступны тренажерный зал, универсальный спортивный зал, можно поиграть в настольный теннис.

Регулярно в Дни здоровья и спорта бассейн посещают воспитанники детского дома, в летнее время — дети из пришкольных лагерей школ города и района. В эти дни «Олимп» принимает заявки и на коллективное посещение спортивного комплекса. Для посещения бассейна или спортивного зала сотрудникам организаций выделяются отдельные сеансы. В Дни здоровья и спорта также организуется прием тестовых нормативов комплекса ГТО.

Популярность Дней здоровья и спорта в республике очевидна. Люди с удовольствием посещают в этот день физкультурно-спортивные организации и объекты спорта, принимают активное участие в различных массовых спортивных мероприятиях, заряжаются силой, бодростью, здоровьем и хорошим настроением. Шумерлинский «Олимп» не исключение.









«Олимп» – это команда!

За 18 лет «Олимп» стал не только одним из самых успешных спортивных учреждений республики, но и событийной площадкой межрегионального масштаба. Всегда – и во время мероприятий, и в рабочие будни — гости комплекса отмечают слаженную работу коллектива. Команда «Олимпа» — от директора до технического персонала — делает всё возможное и даже больше, чтобы каждому посетителю, независимо от возраста и цели посещения, здесь было уютно и комфортно.



«Олимп» – это большая дружная семья, объединенная общими задачами и мечтами. Это и ребята, благодаря которым здесь всегда по-доброму шумно. Это и ответственные тренеры и инструкторы, способные найти подход к любому ребенку. Это и родители, доверяющие коллективу профессионалов своих сыновей и дочек добиваться спортивных успехов. Это и простые шумерлинцы, выбравшие здоровье и активный образ жизни как приоритет. И все вместе делают «Олимп» лучше, сильнее, успешнее!

Анна Паймурзова, многодетная мама:

«У нас с мужем трое детей: 2, 6 и 12 лет. В Шумерлю мы переехали в августе этого года из Курской области. В «Олимп» вожу шестилетнюю Киру на спортивную аэробику к тренеру Дмитрию Евгеньевичу Комарову. В «Олимпе» созданы все условия для занятий. Дочке нравится, ходит с желанием. Интерес дочери стараюсь поддерживать. Мы уже выезжали на республиканские соревнования, вернулись с медалью. Спасибо тренеру за поддержку!»



Алевтина Андреева:

«Я работаю в отделении неврологии Шумерлинского ММЦ. Посещение бассейна частично оплачивает наш профсоюз. Этой возможностью пользуются пять моих коллег. Я лично стараюсь приходить в бассейн не менее двух раз в неделю. Хоть и не умею плавать, с удовольствием провожу время в воде. После бассейна всегда ощущаю прилив сил, повышение настроения, улучшение сна».



Татьяна Разуваева, инструктор по плаванию:

«Групповые занятия по плаванию проходят 3 раза в неделю. В смешанных по возрастам группах. Проводим и индивидуальные занятия с 6 лет. Мы учим дружить с водой, преодолевать определенный психологический барьер.

Глубоко убеждена, что плавание – это самый полезный вид спорта, это здоровье, это уверенность, это красота».



Марина Кайнова, инструктор группы «Танцевальная аэробика»:

«Занятия по танцевальной аэробике были организованы в «Олимпе» в 2015 году. На сегодня постоянный костяк группы составляют 12 женщин. Для них разработана щадящая суставы универсальная программа с умеренной кардионагрузкой. Под ритмичную музыку прорабатываем весь организм».



Альбина:

«На танцевальную аэробику к Марине Кайновой хожу пятый год. Без этих занятий свою жизнь уже не представляю! Здоровье, красота, осанка, грация, да просто хорошее настроение после каждого занятия обеспечены!»



Надежда:

«Занятия по танцевальной аэробике посещаю второй год. Сначала пришла за компанию с подругами, потом втянулась, теперь уже не представляю своей жизни вне «Олимпа». Очень нравится! Эмоционально отвлекаюсь от работы, от житейских проблем».

Татьяна:

«Марину Викторовну знаю давно — мои дети ходили к ней на плавание. Она профессионал своего дела! На танцевальную аэробику хожу два года. Привела сюда и своих подруг. Никто не жалеет, все счастливы».



Максим:

«В тренажерный зал хожу примерно год. Пришел с опытными коллегами, они мне всё рассказали и показали. Приобретаю абонемент на месяц, хожу с удовольствием 3 раза в неделю. Стараюсь заниматься на всех снарядах и тренажерах. С какой целью хожу? Чтобы быть здоровым. После каждого занятия чувствую прилив энергии, хорошее настроение. Спасибо «Олимпу» за создание всех условий».



Ольга:

«Со спортом дружу давно, раньше ходила на фитнес. Тренажерный зал «Олимпа» посещаю уже лет пять. Пришла за компанию с подругой и незаметно для себя втянулась. Прихожу три раза в неделю после работы. Подобрала индивидуальный комплекс упражнений, на каждом занятии ставлю себе цели. В основном наращиваю мышечную массу, научилась подтягиваться. Чувствую в себе изменения в лучшую сторону, и не только в физическом плане, но и в характере. Стала более дисциплинированной, собранной, уверенной в себе».



Марина:

«На занятия в группу «Кардио + силовая тренировка» к Татьяне Яковлевой хожу в общей сложности лет десять. Несмотря на нагрузку, отдыхаю здесь и душой, и телом. Благодаря занятиям укрепляются мышцы, поддерживается жизненный тонус. Меня сюда тянет!»



Лариса:

«В «Олимп» хожу практически с открытия. Сначала занималась у другого инструктора. В группе у Татьяны Яковлевой уже лет 12. От каждого занятия прибавляются силы, энергия, позитивный настрой».



Анна:

«На рекреационную физкультуру я начала ходить совсем недавно. Мне понравился подход инструктора Елены Михеевой к занятиям. Она каждому уделяет внимание, учит правильно держать спину, эффективно выполнять упражнения. Могу смело сказать, что за совсем короткое время самочувствие мое улучшилось, энергия и активность прибавились. Мне очень нравится! Посещать занятия планирую и далее».

Ольга Дмитриева.