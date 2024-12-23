Мошенники придумали новую схему для кражи аккаунтов с «Госуслуг»

Аферисты стали обращаться к новой схеме для кражи аккаунтов с «Госуслуг» — они подделывают справочные сайты и публикуют на них фейковые номера служб поддержки сервиса. Через них преступники получают доступ к аккаунтам пользователей.

Хакеры также отправляют SMS-сообщения, в которых говорится якобы о неудачной попытке входа или взломе аккаунта. Там же указывается поддельный номер службы поддержки.

Эксперты отметили, что схемы с использованием фейковых номеров опасны тем, что живые «операторы» разговаривают с теми, кто верит, что обратился в службу поддержки, а потому готов выполнять все команды.

Пользователи в первую очередь должны сами позаботиться о своей безопасности: сверить телефон, который указан на сайте «Госуслуг», и пользоваться только им.

По информации rg.ru.