Жителям Чувашии рассказали, как не омрачить праздники происшествиями

Как правильно выбирать и использовать пиротехнику, на что обратить внимание при покупке гирлянды и как безопаснее установить дома елку, говорили на последнем в этом году прямом эфире ЦУР Чувашской Республики.

О правилах безопасности простыми словами рассказал заместитель главного госинспектора республики по пожарному надзору Федор Фомин:

устанавливайте елку на устойчивом основании, на расстоянии не менее метра от стен и потолков и вдали от приборов отопления;

не украшайте елку воспламеняющимися игрушками, свечами, кустарными гирляндами;

при покупке гирлянды нужно обратить внимание на наличие сертификатов безопасности;

нельзя использовать световые украшения с дефектами, перегружать сеть;

запрещается развешивать гирлянды рядом с легко воспламеняющимися материалами.

Как правильно запускать фейерверки? Отвечая на вопрос интернет-пользователей, спикер рассказал – для запуска лучше выбрать открытую территорию, затем нужно установить изделие на ровной поверхности, зажечь фитиль на вытянутой руке и сразу отойти подальше. Покупать пиротехнику надо в специализированных магазинах или торговых точках, а не в домах, на рынках, в переходах. Насторожить должны поврежденная или влажная упаковка, отсутствие даты производства, маркировки, знака качества и инструкции на русском языке.

«Наша безопасность зависит от нас самих. Соблюдение элементарных правил позволит не омрачить праздники», – заметил Федор Фомин.

Ознакомиться с прямым эфиром можно по ссылке: clck.ru/3FMCvC

чувашинформ.рф