Встречайте Новый год без налоговых долгов

Второго декабря истек срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за предыдущий год. Большинство владельцев домов и квартир, автомобилей и земельных участков исполнили свои налоговые обязательства. А у физических лиц, своевременно не осуществивших оплату, образовалась задолженность.

В настоящее время во многих регионах проводится акция «Новый год без долгов», цель которой — дать возможность гражданам проверить и оплатить имеющуюся задолженность.



Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам можно в налоговом органе по месту жительства или месту нахождения налогооблагаемого имущества, а также посредством электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России и Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Оплатить налоговую задолженность можно любым удобным способом: через отделения банков и их терминалы и банкоматы, через почтовые отделения или воспользовавшись электронными сервисами «Уплата налогов и пошлин физических лиц» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.



Несвоевременная уплата налогов дает право налоговым органам взыскивать долг в принудительном порядке и имеет ряд негативных последствий для граждан: начисление пени за несвоевременную уплату налогов за каждый день просрочки в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ; судебное взыскание (обращение налогового органа в суд) и судебные расходы; списание денежных средств по исполнительному документу с банковских счетов; направление исполнительного документа работодателю; взыскание задолженности через службу судебных приставов и уплата исполнительского сбора (7 % от суммы долга, но не менее 1000 рублей); арест и продажа имущества; ограничение выезда за границу.

Управление ФНС России по Чувашии.