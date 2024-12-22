Ветераны будут лечиться в центрах реабилитации Социального фонда

Получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в подведомственных фонду реабилитационных центрах демобилизованные участники СВО начнут уже со следующего года.

Планируется, что фонд обеспечит персональное сопровождение участника специальной военной операции на протяжении всего процесса лечения. Длительность реабилитации составит до 25 дней, санаторно-курортного лечения – до 21 дня. Пройти санаторно-курортное лечение можно будет раз в год.



При направлении в реабилитационные центры будут учитываться данные медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья ветерана. Если ранее человек не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, то в реабилитационном центре ему проведут диагностику и назначат курс лечения. Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью 1 группы получат право на внеочередное направление на лечение в реабилитационные центры Соцфонда.



Подать заявление на получение лечения в реабилитационных центрах можно будет во всех клиентских службах фонда и многофункциональных центрах, оказывающих такую услугу. С февраля также появится возможность подать заявление и через портал госуслуг. Решение по заявлению специалисты примут в течение 2 рабочих дней и в течение дня после этого сообщат о результатах заявителю.



Для повышения доступности услуг по реабилитации и санаторно-курортному лечению для ветеранов СВО предусматривается компенсация затрат на проезд до реабилитационного центра и обратно. Помимо этого, ветеран СВО сможет взять с собой сопровождающего, если ему установлена инвалидность I группы или нуждаемость в сопровождении установлена в медицинских документах для реабилитации. Проезд и проживание сопровождающего также оплачиваются Соцфондом. Для возмещения расходов на дорогу ветерану необходимо подать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие проезд. Это может быть практически любой вид транспорта, включая поезд, самолет, водный транспорт, автобус или личный автомобиль.



Отделение СФР по Чувашии.