Для получения пособия необходимо подтвердить место проживания

В случае переезда семьи в другой регион родителям, получающим единое пособие, нужно сообщить об этом Социальному фонду. Такое условие получения выплат связано с тем, что право на пособие, а также его размер определяются по прожиточному минимуму в конкретном регионе. После переезда в субъект с другим прожиточным минимумом выплата пособия прекращается. Для его продолжения родителям нужно повторно оформить получение средств на новом месте.

Если это делается по временной регистрации и в регионе с более высоким прожиточным минимумом, Социальный фонд должен удостовериться, что родители и дети действительно переехали в новый субъект. Проверку осуществляют в отношении всех родителей, которые когда-либо оформляли выплату, а затем снова обратились за ней. Для этого фонд уточняет данные о семье через государственные информационные системы. Проверяются сведения о регионе, в котором родители платят налоги или, например, оформили пособие по безработице. Также учитывается, где маме и папе назначена пенсия или льгота на оплату коммунальных услуг. Помимо этого, подтвердить факт проживания позволяют данные о заключении социального контракта или установлении семье статуса многодетной.



В тех случаях, когда указанной информации нет или она свидетельствует о несовпадении регионов проживания семьи и оформления единого пособия, Социальный фонд запрашивает у родителей дополнительные документы и сведения. Это может быть договор аренды жилья в регионе, куда переехала семья, или справка из детского сада и школы ребенка, на которого назначается пособие. Такие данные родители должны лично подать в клиентскую службу Социального фонда по новому месту временного фактического проживания. При наличии права на пособие, если представленная информация подтвердит переезд семьи, оно будет назначено.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.