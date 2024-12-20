Чувашия «прозвучала» на пресс-конференции Владимира Путина

В Москве завершилась «прямая линия» президента, объединенная с пресс-конференцией. Она шла почти четыре с половиной часа. Такой формат общения главы государства с жителями страны и журналистами использовался вот уже третий раз.

Сбор вопросов перед этой встречей шел в течение 12 дней. Среди самых популярных из почти 2,5 миллионов обращений – жилищные вопросы и медобслуживание, транспортная доступность и состояние дорог, финансы, поиски военнослужащих, начисление пенсий и газификация. Кроме того, Владимир Путин рассказывал анекдоты, высказался на тему абортов и захоронения тела Ленина и объяснил, как общаться с телефонными мошенниками: положить трубку.

Нашу республику в Гостином дворе, где шла пресс-конференция, представили журналисты Национальной телерадиокомпании Юлия Важенина и Элтияр Александров. К сожалению, им не удалось пообщаться с главой государства.

Зато в эфире озвучили сообщение от жительницы Чувашии. Татьяна Прохорова спросила, есть ли у президента банковский вклад. «Изначально у меня был вклад в Сбере. Он, по-моему, так и сохранился. А потом, когда банк «Россия» был поставлен под санкции, это было первое финансовое учреждение. Я просто демонстративно перевел туда свои деньги и, по-моему, зарплату туда перечислил», – прозвучало в ответ.

Касается Чувашии и благодарность, которую Владимир Путин озвучил в адрес руководителей и жителей регионов-шефов. Глава государства сказал им спасибо за восстановление новых регионов и озвучил статистику: воссоздана 21 тысяча объектов, из них 11 тысяч — за счет федерального бюджета, 10 тысяч — за счет регионов-шефов.

Напомним, Чувашия как раз является таким шефом. Республика восстанавливает Бердянский округ в рамках помощи и будет сопровождать его по поручению президента вплоть до 2030 года.

«Больше четырех часов открытого диалога, детальные ответы на сотни вопросов о различных сферах, в том числе образования и молодежной политики. Поднимались и вопросы международной повестки, проведения специальной военной операции и многое другое, – прокомментировал итоги «прямой линии» член Общественной палаты Чувашской Республики Александр Агафонов. – Владимир Владимирович в очередной раз продемонстрировал четкое видение будущего нашей страны».

Отметим, традиционные телевизионные «прямые линии» появились еще во время первого президентского срока Владимира Путина, и впервые президент общался с жителями страны 24 декабря 2001 года. В это раз в завершение эфира глава государства обозначил свое отношение к стране в целом и к успеху россиян в различных сферах в частности: «Я смотрю и радуюсь этому как радовался бы успехам членов своей семьи. Без всякого преувеличения – смотрю и радуюсь, как будто это мои близкие люди. Поэтому я на Россию смотрю как на семью».

cheb.mk.ru