Участникам СВО помогут с реабилитацией и социальной адаптацией

Дорожная карта включает мероприятия по содействию в оформлении документов для получения социальных и других мер поддержки, психологическую и психотерапевтическую помощь, медицинскую реабилитацию на разных этапах в медицинских учреждениях Минздрава Чувашии, адаптацию жилья для инвалидов — участников СВО, дополнительное профессиональное обучение и переподготовку.

Предусмотрена и организация работы по включению участников СВО в систему долговременного ухода. Ухаживать за гражданами будут по месту их жительства, уменьшая нагрузку на стационары. Также планируется создание социально-реабилитационных отделений при комплексных центрах соцоблуживания населения. При них продолжат работу пункты проката технических средств реабилитации, которые предоставляются бесплатно. Это поможет временно заменить отсутствующие средства, пока идет процесс получения бесплатных ТСР от государства.



Центры социального обслуживания населения для помощников по уходу за участниками СВО откроют школы, где можно обучиться уходу за людьми с ограниченными возможностями, включая тех, у кого есть нарушения опорно-двигательного аппарата или ментальные нарушения.

Кроме того, кадровые центры продолжат помогать гражданам в поиске подходящей работы.



Минздрав Чувашии.