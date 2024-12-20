С 2025 года запускается программа капремонта детсадов

Как сообщила в своем Телеграм-канале депутат Госдумы от Чувашии Алла Салаева, Минпросвещения России поддержало заявку на капитальный ремонт трех детских садов Чувашии. Таким образом, в 2025—2027 годах в регион будет направлено 243,8 млн рублей. Почти половина этой суммы (108,48 млн) пойдет на многострадальный детсад № 19 «Родничок» в Шумерле.

Напомним, это дошкольное учреждение закрылось еще осенью 2022 года из-за протекавшей крыши, затем недобросовестный подрядчик не выполнил ремонтные работы. Это обстоятельство привело в итоге к более значительному урону – повреждениям внутренних помещений и коммуникаций. В начале текущего года расходы по приведению «Родничка» в нормативное состояние оценивались администрацией города в сумму порядка 72 млн рублей.

Наталья Игнатьева.