Создается новая экспозиция

В Шумерлинский историко-краеведческий музей переданы экспонаты для новой экспозиции, посвященной специальной военной операции.

Вклад в оформление этой экспозиции сделала руководитель волонтёрского движения города «Группа поддержки ребят» Валентина Долгова. Её команда передала в музей маскировочную сеть, антидроновое одеяло, маскировочные костюмы, эвакуационные носилки, браслеты выживания, сухие супы, ампульницы и устройства для быстрого заряда для автоматов Калашникова. Каждый из этих предметов олицетворяет необходимую и значимую помощь для бойцов.



По информации ДДМТ.