Скоростной 4G-интернет пришёл в села и деревни республики

Всё это стало возможным благодаря участию сотовых операторов в федеральной программе по устранению цифрового неравенства, реализуемой в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Как сообщили в Минцифры Чувашии, список сотового оператора «Билайн» состоит из 17-ти подключенных населенных пунктов 11-ти округов. В Шумерлинском муниципальном округе таким населенным пунктом стал поселок Красный Октябрь.



Для подключения к 4G жителям нужны лишь телефон с поддержкой этой технологии и сим-карта «Билайна», выпущенная после 2016 года. Старую карту можно бесплатно заменить в ближайшем салоне связи оператора.



Также масштабные работы по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) проведены сотовым оператором «Мегафон» в 15 округах республики. Теперь к мобильной сети стандарта 4G с высокой скоростью передачи данных подключены 28 населённых пунктов республики с численностью жителей от 100 до 500 человек.



Михаил Степанов, министр цифрового развития Чувашии:

«Сегодня доступ в интернет — это базовая потребность, которая касается образования, работы, медицины, общения. Размер населённого пункта не должен быть препятствием для получения таких возможностей. Мы и дальше будем работать в рамках нацпроекта, чтобы сделать современные технологии доступными для всех жителей Чувашии, независимо от их места проживания».



Подготовила Н. Игнатьева.