Переобучиться можно при поддержке кадрового центра

По сравнению с прошлым годом количество обучающихся при содействии Шумерлинского кадрового центра «Работа в России» выросло вдвое – с 41 до 81 человека.

Переобучение и повышение квалификации россиян по программе «Содействие занятости» национального проекта «Демография» будут продолжены в следующем году. Она уже показала себя как эффективный инструмент содействия занятости. Участие в программе – это отличная возможность обрести новые знания и навыки, чтобы получить новую востребованную профессию и запустить свой карьерный трек. А кто не хочет работать по найму, тот может научиться вести собственный бизнес и оформиться после учебы как самозанятый.



Самым востребованным направлением обучения в 2024 году стало «Управление персоналом и кадровое делопроизводство» – по нему обучились 30 шумерлинцев. Также большим спросом в этом году пользовались курсы менеджмента социально-культурной деятельности, противопожарной профилактики, поваров. 10 граждан прошли очное обучение и получили профессию повара в Шумерлинском политехническом техникуме. Среди них были как работающие в сфере общественного питания, так и те, кто хотел получить первую профессию. Все слушатели успешно завершили курс, сдали экзамены и получили свидетельства.



По информации ЦЗН Чувашии.