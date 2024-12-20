Животные без владельцев: как решается острая проблема в Шумерле?

В последнее время жители Шумерли выражают обеспокоенность по поводу увеличения числа бездомных собак и их скопления на улицах города. Данная проблема действительно существует и требует комплексного решения. Работа в этом направлении ведется органами власти в рамках Федерального закона № 498-ФЗ.

В рамках этого закона проводятся отлов, карантинирование, лечение (обработка против экто- и эндопаразитов), стерилизация, послеоперационный уход, вакцинация от бешенства, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками и возврат животных в прежние места обитания. Отдельными государственными полномочиями по регулированию проблемы животных без владельцев обладают органы местного самоуправления. Так, администрацией города заключен муниципальный контракт на отлов животных без владельцев на территории города, их транспортировку, передачу в приюты для животных, осуществление ветеринарно-профилактических и иных мероприятий, предусмотренных действующим законодательством.

На данный момент специализированными организациями ведется отлов по поступившим заявкам. На 1 декабря этого года в Шумерле отловлено 51 животное без владельцев из запланированных 67. Исполнителем мероприятий по отлову в 2024 году являлся ИП Видинеев В.И., с ноября 2024 года – ИП Пименов В.Г.



Важно знать, что граждане могут сообщить администрации города о животных лично по телефону или направить заявление на электронную почту администрации. В заявлении нужно указать контактный номер телефона, адрес последнего местоположения животного, его отличительные особенности.



С 2023 года подать заявку на отлов животных без владельцев в республике стало возможным с помощью мобильного приложения «Поиск животного». Это значительно упрощает и ускоряет процедуру подачи заявки, позволяет сфотографировать животное и с помощью геолокации указать точное местоположение, в комментариях указать примечание и контактные данные заявителя. Кроме того, заявитель может просмотреть статус выполнения заявки. Заявление поступает в орган местного самоуправления, который в свою очередь формирует заказ-наряд для организации отлова животного и помещения в приют.



Подчеркнем, что основная причина появления бездомных животных – безответственное отношение граждан: выбрасывание животных, допущение самовыгула. При известных фактах выбрасывания животного или самовыгула гражданам необходимо сообщить в правоохранительные органы — МО МВД России «Шумерлинский».



Госветслужба Чувашии.

Цифра

По данным администрации Шумерли, с 29 ноября до 13 декабря в городе было отловлено 19 бездомных собак. Подрядчик продолжает работу.