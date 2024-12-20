Детские пособия перечислят досрочно

В связи с тем, что первая неделя января выпадает на новогодние праздники, жители Чувашии, которым детские пособия поступают на счета в банках 3, 5, 8 числа, получат их досрочно — не позднее 25 декабря.

Родителям будут перечислены: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и неработающим родителям; пособие на ребенка военнослужащего по призыву; ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до 3-х лет.



Если семья с детьми получает пособия и выплаты на почте, то их доставка будет произведена по графику почтовых отделений.



В следующий раз пособия придут стандартно, то есть за январь в феврале, за февраль — в марте и т.д.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.