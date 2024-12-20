В новую КПСЭР включены все задачи развития республики

Комплексная программа социально-экономического развития Чувашии до 2030 года будет представлена на Высшем экономическом совете 25 декабря.

Программа синхронизирована с отраслями и направлениями деятельности, в ней отражены все отраслевые и муниципальные проекты, заложены принципы формирования планов развития территорий в разрезе опорных населенных пунктов. Также учтены все посылы президента и правительства России.



Комплексная программа будет наложена на цифровые платформы и сервисы, что позволит администрировать ее реализацию посредством цифровых технологий и в случае необходимости оперативно корректировать.



По информации сар.ru.