Всероссийская премия за заслуги в муниципальном управлении: признание и поддержка лучших служащих страны!

Дан старт второй Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Она проводится по поручению Президента Владимира Путина и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества, которые внесли значительный вклад в развитие муниципальных образований и улучшение качества жизни граждан.

Эта премия не только отмечает достижения конкретных людей, но и подчеркивает важность работы муниципальных служащих в целом. Она создает стимулы для профессионального роста и вдохновляет других сотрудников на активные действия во благо своих сообществ.

«Первая премия «Служение» собрала почти 19 тысяч заявок из 89 регионов страны — это яркое подтверждение того, что муниципальное сообщество имеет серьёзный запрос на признание, обмен опытом и поддержку лучших практик. Мы увидели не просто инициативы, а масштабные, успешно реализованные проекты, которые уже сегодня встроены в экономику и социальную жизнь на местах. Готовясь ко второй Премии, мы внимательно учли пожелания соискателей и мнение общественности. Например, мы обратили внимание на то, что среди участников первой премии было мало молодых специалистов до 30 лет. Их труд, особенно в приграничных территориях, нельзя недооценивать — они золотой фонд муниципальной службы, её будущее. Поэтому мы стремимся создать условия для их признания на самом высоком уровне», — отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Заявку на участие в премии могут подать различные категории участников: главы муниципальных образований, муниципальные депутаты, муниципальные служащие, работники муниципалитетов и организаций, а также председатели и члены территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и сельские старосты. Это дает возможность многим людям, активно работающим на местах, получить заслуженное признание.

Премия проводится в десяти номинациях, и для определения победителей будет организовано народное голосование на портале Госуслуги. Каждый желающий может поддержать своих кандидатов и внести свой вклад в процесс выбора.

Подать заявку на участие можно через сайт: премияслужение.рф. Это отличный шанс не только для самих служащих, но и для всего муниципального сообщества продемонстрировать свои достижения и повысить престиж своей работы.