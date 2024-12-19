ООО «КСБ-СОФТ» рассказало о создании центра мониторинга информационной безопасности SOCRAT

В Чувашии продолжает развиваться система информационной безопасности. Одним из значимых достижений в этой области стал центр мониторинга информационной безопасности «SOCRAT», созданный компанией ООО «КСБ-СОФТ».

Работы по созданию SOCRAT начались в 2019 году. Тогда вопрос мониторинга информационной безопасности активно обсуждался, но реализованных решений в этой сфере было немного. Компания начала с минимальных вложений, полагаясь на энтузиазм сотрудников. Создание центра заняло более года, однако этот процесс дал компании ценный опыт и понимание специфики задачи.

После запуска SOCRAT начал работать как внутренний центр мониторинга. Первые клиенты помогли выявить ключевые проблемы, с которыми сталкивались аналитики: большой поток событий информационной безопасности без обратной связи; разнородность систем мониторинга у заказчиков, что усложняло процесс обработки данных; недостаток информации о контексте инцидентов, что мешало оперативному принятию решений.

Для устранения выявленных сложностей была внедрена система реагирования на инциденты (IRP), которая позволила не просто сократить время реагирования на инцидент, но и начать его контролировать. Были введены первые метрики, которые можно отслеживать и в дальнейшем влиять на эффективность работы центра мониторинга. Также внедрение платформы реагирования на киберинциденты позволило решить вопросы, которые озадачивали команду SOC в начале пути, и улучшить качество оказания услуг.

Сегодня SOCRAT работает в круглосуточном режиме и обслуживает как органы государственной власти, так и коммерческие организации. Центр взаимодействует с ГосСОПКА и Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам, обеспечивая оперативное уведомление о происшествиях в информационной сфере.

«Создание центра мониторинга «SOCRAT» — это важный шаг в развитии системы информационной безопасности в Чувашии. Этот проект стал не только практическим инструментом, но и примером эффективного подхода к реализации задач в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Защита данных — неотъемлемая часть цифровой трансформации, способствующей безопасности региона», – отмечает министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов.

В компании «КСБ-СОФТ» уверены, что накопленный опыт будет полезен не только для развития их собственной работы, но и для построения безопасной цифровой среды в Чувашии. В планах – дальнейшее совершенствование услуг и внедрение новых технологий.

Развитие цифровой инфраструктуры и повышение уровня безопасности данных реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Этот проект направлен на внедрение передовых технологий, ускорение процессов цифровизации и обеспечение доступности современных решений для всех категорий граждан.