В Чувашии планируют реформировать систему школьного питания

После недавних инцидентов, произошедших в школах республики, Глава Чувашии провел совещание по вопросам совершенствования организации и повышения качества горячего питания в образовательных учреждениях. Он поручил принять все необходимые меры для обеспечения учащихся качественным и доступным по цене питанием по единому стандарту.

Директоров школ освободят от обязанностей проведения конкурсных процедур выбора поставщиков продуктов, и этим займутся муниципалитеты. Контракты с точными требованиями поставщикам должны заключаться на три года, исключая сотрудничество с теми, кто не использует системы отслеживания продукции.

Предпочтение в организации школьного питания отводится местным производителям. Также рассматривается перспектива установления долгосрочных офсетных контрактов с инвесторами, готовыми наладить крупномасштабное производство полуфабрикатов в соответствии со школьными стандартами.

В ближайшее время будет проведен комплексный анализ состояния кухонного оборудования и укомплектованности и кадрами школьных столовых, при необходимости организуют целевые курсы обучения специалистов.

чувашинформ.рф