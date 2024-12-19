Владимир Путин: «Россия стала гораздо сильнее…»

Сегодня в полдень Президент России провел большую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией с гражданами страны. Вопросов и обращений у россиян к главе государства поступило более 2,4 миллиона. В ходе подготовки к программе часть обращений уже была обработана и часть вопросов решена совместно волонтёрами Народного фронта с региональными и федеральными властями.



Предлагаем читателям ознакомиться с некоторыми тематическими блоками, прозвучавшими в эфире. Полная версия размещена на официальном сайте kremlin.ru.

О росте цен

Много обращений жителей было связано с ростом цен на продукты питания, топливо. На ситуацию влияют причины разного характера. В стране доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы и выпуск продукции. Продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление – это первое. Вторая объективная причина – это урожай, третья – рост мировых цен на некоторые продукты. В известной степени сказываются внешние ограничения, санкции и так далее. Есть и субъективные причины, недоработки.

Всё измеряется экономикой

По словам Владимира Путина, экономика России в целом устойчива и развивается, несмотря на внешние угрозы и воздействие. В 2023 году рост экономики составил 3,6 %, в этом году ожидается 3,9-4 %. За два года рост экономики составил около 8 %, для сравнения: в Штатах – 5-6 %, в Еврозоне – 1 %, в Германии – 0.



Международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место в Европе по объёму экономики, по паритету покупательной способности и на четвёртое место в мире после Китая, США, Индии.



Уровень безработицы в стране рекордно низкий – 2,3 %. Растут отдельные отрасли производства, промышленности.



Тревожным сигналом является инфляция. Сейчас она превысила 9 %. Но и заработные платы выросли на 9 % в реальном выражении. Располагаемые доходы населения подросли. И в целом ситуация стабильная.

О демографии

Рост рождаемости сейчас снизился до 1,41 %, а нужно хотя бы 2,3 %. Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30 %. Предпринимаемые государством меры достаточно эффективны: единое пособие для семей с детьми, маткапитал, семейная ипотека. В регионах, где низкая рождаемость, создается отдельная программа поддержки с объемом финансирования 75 млрд рублей на ближайшие несколько лет.

Когда освободят Курскую область?

«Мы совершенно точно их выбьем, абсолютно точно. По-другому быть не может», — ответил президент на вопрос позвонившей на линию курянки. И самое главное — всё будет восстановлено. И дороги, и коммунальная инфраструктура, и объекты социального назначения, и жильё. Тем, кто хочет переехать в другие регионы России, государство будет помогать. Уже сейчас выделено на эти цели порядка 108 миллиардов рублей.



У бойцов, которые освобождают Курскую область, нет статуса участника СВО, они считаются участниками контртеррористической операции. Это сказывается на выплатах. Как заявил Путин, положение таких бойцов будет поправлено, они получат всё, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Перерасчет будет сделан задним числом.