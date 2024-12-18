Штрафы до 2 млн рублей или исправительные работы. В России ужесточат ответственность за продажу вейпов детям

В России вырастут административные штрафы за продажу вейпов и табачной продукции несовершеннолетним. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому максимальный размер санкций для физических лиц составит до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Вследствие принятия такого закона штрафы вырастут:

для граждан — с 40-60 тысяч рублей до 200-300 тысяч рублей;

для должностных лиц — со 150-300 тысяч рублей до 500-700 тысяч рублей;

для юрлиц — с 400-600 тысяч рублей до 1,5-2 миллионов рублей.

При повторной продаже детям никотинсодержащей продукции будет грозить уже уголовная ответственность — продавцу могут назначить исправительные работы на срок до года. Закон об этом депутаты приняли накануне.

По информации rg.ru.