Сервисы Яндекс начали понимать чувашскую речь

В сервисы — Переводчик, Поиск и Клавиатуру — Яндекс внедрил технологию синтеза и распознавания чувашской речи.

Чувашский язык был добавлен в Переводчик ещё в 2020 году, но раньше поддерживался только текстовый ввод. Теперь доступен голосовой ввод, а в мобильном приложении Переводчика добавлен режим диалога на чувашском, позволяющий общаться без предварительных знаний языка. Допустим, один пользователь может задавать вслух вопросы на русском, другой отвечать на чувашском, а приложение будет переводить и озвучивать фразы на соответствующих языках.

В сервисе Клавиатура голосовой ввод на чувашском языке станет полезным, если нет времени на ручной набор текста. Достаточно произнести фразу, чтобы сервис преобразовал её в текст.

Проект реализован в партнёрстве с Федеральным агентством по делам национальностей и Чувашским государственным институтом гуманитарных наук.

В дальнейших планах Яндекса — расширение возможностей перевода более чем для 20 языков народов России.

чувашинформ.рф