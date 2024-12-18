Пенсионеры успешно сдали нормы ГТО

Группа активных пенсионеров нашего города недавно прошла испытания в рамках сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Эти замечательные люди продемонстрировали свою выносливость и силу духа, преодолев ряд сложных тестов.

Участникам предстояло справиться с такими задачами, как плавание, тесты на гибкость, упражнения на пресс и отжимания. Каждый из них показал отличные результаты, подтвердив, что возраст – не преграда для активной и здоровой жизни.

Центр тестирования ВСК «ГТО» г. Шумерля принял выполненные нормы, и пенсионеры остались довольны своими достижениями. Этот опыт стал для них важным шагом на пути к поддержанию физической формы и улучшению качества жизни.

Важно отметить, что ГТО является одним из ключевых проектов в рамках государственной программы «Демография», направленной на повышение продолжительности и качества жизни граждан. Участие в таких мероприятиях способствует укреплению здоровья и созданию условий для активного долголетия.

Мы гордимся нашими пенсионерами и желаем им новых успехов в спорте и жизни! Пусть их пример станет вдохновением для всех нас, напоминая о важности регулярных занятий и активного образа жизни.

Центр ГТО г. Шумерли.