За пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики предусмотрена ответственность

Экстремизм – одно из наиболее опасных явлений социальной жизни, дестабилизирующих политическую систему и угрожающих жизнедеятельности граждан. Экстремисткой деятельностью признается в том числе пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

Ответственность за совершение указанных действий предусмотрена частью 1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая влечет наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 1 до 2 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

Недавно Шумерлинским районным судом рассмотрено дело в отношении мужчины, который в одной из открытых групп «Телеграма» опубликовал комментарий «…Слава Украине и героям слава…», что является официальным приветствием запрещенной в Российской Федерации украинской организации «Украинская повстанческая армия» (решением Верховного Суда РФ от 17 ноября 2014 года признана экстремистской организацией).

В судебном заседании мужчина вину в совершении инкриминируемого административного правонарушения признал, в содеянном раскаялся. С учетом характера совершенного правонарушения и личности виновного суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей в доход государства.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.