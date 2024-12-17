Сдача норм ГТО среди взрослого населения: успешная практика и новые перспективы

Уважаемые жители нашего города! В прошедшие выходные многие из вас приняли активное участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Мы, Центр тестирования г. Шумерля, с гордостью сообщаем, что успешно приняли всех желающих пройти испытания и оценить свою физическую форму.

Но это лишь начало! С 1 января 2025 года вступают в силу важные изменения: каждый взрослый гражданин, успешно сдавший нормативы ГТО, сможет воспользоваться налоговым вычетом. Это отличная возможность вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и направить эти средства на поддержание своего здоровья и физической активности.

Мы призываем всех не откладывать на потом и начать готовиться уже сейчас. Сдавайте нормы ГТО вместе с нами и становитесь частью большого спортивного сообщества нашей страны. Впереди у нас много интересных мероприятий и возможностей, так что следите за нашими новостями и будьте готовы к новым вызовам!

СШ г. Шумерли.