Объявлен старт заявочной кампании на второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2025 год

Заявки принимаются с 17 декабря по 6 февраля включительно на сайте ПФКИ.

Сегодня, 17 декабря, началась заявочная кампания на второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2025 года. Заявки от коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и муниципальных учреждений принимаются с 17 декабря по 6 февраля включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Одно из важных нововведений новой грантовой «волны» – увеличение и изменение списка тематических направлений. Со второго конкурса 2025 года ПФКИ авторы творческих проектов могут подать заявки по направлениям: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

Проекты, представляемые на второй конкурс 2025 года, должны соответствовать одному из тематических направлений:

«Единство с судьбой России»

Проекты, вызывающие чувство гордости за свою страну, уважение к ее истории, культуре, традициям, побуждающие к служению, основанному на преданности и самопожертвовании.

«Мы вместе»

Проекты, раскрывающие положительные стороны взаимопомощи, причастности к общему делу, созданию общего блага, стимулирующие к активному участию в общественной жизни, в том числе через добровольчество и волонтерство.

«Нация созидателей»

Проекты, побуждающие каждого вносить вклад в улучшение качества жизни в стране, демонстрирующие новейшие российские разработки и технологии, популяризирующие продукцию российского производства.

«Многонациональный народ»

Проекты, формирующие уважение к существующим национальным традициям, укладам жизни, исповедуемым в России религиям, демонстрирующие ценность такого взаимодополняющего многообразия для развития страны, развивающие нетерпимость к религиозному радикализму, сектантству и экстремизму.

«Нравственные ориентиры»

Проекты, популяризирующие образ человека, живущего в соответствии с традиционными духовно-нравственными ценностями, продвигающие традиционные духовно-нравственные ценности как главный ориентир для жизни в современном обществе.

«Крепкая семья»

Проекты, побуждающие к созданию семьи, многодетности, поддержанию и укреплению связей между поколениями, раскрывающие ценность семейных отношений и крепкого брака.

«Наша сила в правде»

Проекты, раскрывающие образ России как страны, строящей отношения с другими государствами на принципах партнерства, добрососедства и справедливости, способствующей разрешению конфликтов путем мирного урегулирования, сохраняющей и продвигающей традиционные ценности.

«На страже Отечества»

Проекты, побуждающие к подвигу, к проявлению на полях сражений и в мирной жизни лучших боевых и гражданских качеств, рассказывающие о героизме участников специальной военной операции, взаимовыручке и взаимопомощи, подчеркивающие ключевой характер единения фронта и тыла для победы.

«Молодые лидеры»

Проекты, демонстрирующие лучшие примеры созидательной, ответственной деятельности молодого поколения лидеров страны, в основе которой лежат традиционные духовно-нравственные ценности, служение и уважение к людям.

«Страна возможностей»

Проекты, раскрывающие образ России, как страны, открытой для реализации талантов каждого, создающей возможности для творческого и профессионального роста, предлагающей карьерные лифты в самых разных направлениях с огромным пространством выбора жизненных стратегий.

«Культурный код»

Проекты, продвигающие через культуру и креативные индустрии традиционные российские ценности, содержащие в своей основе традиционные ремесла, народно-художественные промыслы, народную и духовную музыку и песни, классическую и современную литературу, традиционные и национальные виды искусства и творчества.

«Место силы»

Проекты, раскрывающие многообразие и самобытность регионов страны, демонстрирующие лучшие примеры преображения территорий через реализацию креативных идей. Малая родина, локальная идентичность – источник вдохновения и творчества в современной России.