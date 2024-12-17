В Чувашии поддерживают изменения народной программы «Единой России»

Приоритетные цели перед партией обозначил на ее XXII съезде Владимир Путин. Он призвал наращивать усилия по всем направлениям работы, отдельно подчеркнул необходимость поддержки участников СВО. Президент поручил расширять федеральный проект «Время Героев»: запустить аналогичные программы в регионах.

«Буквально с первого дня проведения специальной военной операции «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших Героев и их семей; помогает восстанавливать освобождённые регионы; занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям; многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и в политической жизни», – отметил Владимир Путин.

Обновлённая народная программа «Единой России» дополнена 39 новыми положениями, теперь их 389. В документе появилось новое направление – «Поддержка участников СВО и членов их семей», дополнены разделы «Хорошая работа – достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье человека» и некоторые другие, внесен еще ряд изменений. Все это обеспечит стабильное развитие страны на многие годы вперед.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы — партия власти, а потому, что мы — партия людей. Впереди много работы. Обещаю, что буду выполнять свои обязанности честно, максимально эффективно, делать все, чтобы имидж партии, наша электоральная активность только росли», – подчеркнул Владимир Якушев, которого на заседании Генсовета партии на площадке съезда избрали секретарем.

«Народная программа для нас всегда была в приоритете. Новые задачи поставлены, векторы обозначены. Продолжим работу, чтобы максимально поддержать наших защитников Отечества», – отметил участник съезда, секретарь Чувашского реготделения «Единой России» Леонид Черкесов. Председатель Госсовета республики также подчеркнул, что чувашское региональное отделение партии по численности одно из крупнейших в России. В рядах первичек – все, кто вносит свой вклад в развитие городов, сел и деревень республики.

чувашинформ.рф