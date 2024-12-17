В Минтрансе Чувашии напоминают, кто за какие дороги зимой отвечает

В Чувашии объявлен «желтый» уровень опасности из-за ухудшения погодных условий. По прогнозам синоптиков, сегодня весь день будет идти снег, поднимется метель, видимость на дорогах ухудшится до 500 метров и менее. Конечно, выпадение осадков в большом количестве серьезно осложняет жизнь автомобилистам, пешеходам и тем, кто должен убирать внезапно выросшие сугробы. По данным Минтранса Чувашии, минувшей ночью и ранним утром федеральные, региональные и местные дороги расчищали 66 единиц техники. На участки было высыпано свыше 530 тонн противогололедных материалов.

Тем не менее, в социальных сетях то и дело появляются замечания на плохую уборку снега во дворах, городских парках и на деревенских улицах. По данным ЦУР Чувашии, с 10 по 16 декабря специалисты проектного офиса зафиксировали порядка 130 таких сообщений.

В госпаблике Минтранса Чувашии разъяснили, какая из организаций в регионе отвечает за уборку той или иной дороги и территории зимой. Местные транспортные артерии находятся в ведении муниципалитетов. А вот за состоянием региональных участков следит КУ «Чувашупрдор». Для оперативного решения вопросов, связанных с региональными автодорогами, можно написать чат-боту @Roadmonitor_bot в Телеграм. А вот если транспорт вязнет в снежной каше на федеральной трассе – жалобы принимает уже ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

чувашинформ.рф