С начала года при поддержке Шумерлинского центра «Работа России» 81 человек обучились в рамках нацпроекта «Демография»

По сравнению с прошлым годом количество обучающихся выросло вдвое – с 41 человека в 2023 году до 81 человека в 2024.

Программа переобучения и повышения квалификации россиян по программе «Содействие занятости» национального проекта «Демография» будет продолжена в следующем году. Она уже показала себя как эффективный инструмент содействия занятости. Участие в программе – это отличная возможность обрести новые знания и навыки, чтобы получить новую востребованную профессию и запустить свой карьерный трек. А кто не хочет работать по найму, может научиться вести собственный бизнес и оформиться после учебы как самозанятый.

Самой востребованной программой обучения в 2024 году стала «Управление персоналом и кадровое делопроизводство» – по этому направлению обучилось 30 шумерлинцев. Также большим спросом в этом году пользовались курсы менеджмента социально-культурной деятельности, противопожарной профилактики, а также курсы поваров.

10 работников общественного питания прошли очное обучение и получили профессию «Повар» в Шумерлинском политехническом техникуме. Среди них были как работающие в сфере общественного питания, так и те, кто хотел получить первую профессию. В ходе обучения слушатели освоили приготовление широкого диапазона блюд, включая супы и соусы, горячие и холодные закуски, салаты и холодные блюда, фирменные и национальные блюда, блюда из яиц, творога, круп и макарон, а также хлебобулочные и кондитерские изделия, десерты. Все слушатели успешно завершили курс, сдали экзамены и получили свидетельства о присвоении профессии «Повар».

Источник: ЦЗН Чувашии.