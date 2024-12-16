Приволжский транспортный прокурор Максим Суров 18 декабря проведет прием жителей Чувашской Республики

Приволжский транспортный прокурор Максим Суров 18 декабря в городах Алатырь и Канаш проведет прием жителей Чувашской Республики по вопросам, связанным с функционированием воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, перемещением товаров через границу Евразийского экономического союза, проведением доследственных проверок, а также расследованием уголовных дел.
Личный прием будет проводиться:
— в г. Алатырь с 10:00 до 12:00 в помещении Алатырского техникума железнодорожного транспорта (филиал ФГБОУ ВО «ПривГУПС») по адресу: г. Алатырь, ул. Первомайская, д. 48;
— в г. Канаш с 15:00 до 16:00 в помещении Чувашской транспортной прокуратуры
по адресу: г. Канаш, ул. Канашская, д. 5А.
Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки,
целесообразно заблаговременно подготовить заявление с указанием основных доводов; в
случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы
государственной власти, приобщить к заявлению копии ответов.
Заявителям при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
По вопросам личного приема необходимо обращаться по телефонам: 8(831) 244-45-
50 и +7 (910) 796-59-45.