Приволжский транспортный прокурор Максим Суров 18 декабря проведет прием жителей Чувашской Республики

Приволжский транспортный прокурор Максим Суров 18 декабря в городах Алатырь и Канаш проведет прием жителей Чувашской Республики по вопросам, связанным с функционированием воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, перемещением товаров через границу Евразийского экономического союза, проведением доследственных проверок, а также расследованием уголовных дел.



Личный прием будет проводиться:

— в г. Алатырь с 10:00 до 12:00 в помещении Алатырского техникума железнодорожного транспорта (филиал ФГБОУ ВО «ПривГУПС») по адресу: г. Алатырь, ул. Первомайская, д. 48;

— в г. Канаш с 15:00 до 16:00 в помещении Чувашской транспортной прокуратуры

по адресу: г. Канаш, ул. Канашская, д. 5А.



Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки,

целесообразно заблаговременно подготовить заявление с указанием основных доводов; в

случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы

государственной власти, приобщить к заявлению копии ответов.



Заявителям при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

По вопросам личного приема необходимо обращаться по телефонам: 8(831) 244-45-

50 и +7 (910) 796-59-45.