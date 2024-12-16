Представители Чувашии вошли в совет «Единой России»

Уроженец села Яльчики, кавалер трёх орденов Мужества Александр Тихонов вошел в высший совет партии «Единая Россия».

Он и ещё девять участников первого потока президентской программы «Время героев» теперь в обновлённом составе совета партии. Из них шесть участников в высшем совете «Единой России», четверо – в генеральном совете.

Отметим, госпрограмма «Время героев» нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих. Программа готовит их к работе в органах власти и госкомпаниях, ее выпускники после соответствующего обучения и повышения квалификации могут занять ведущие позиции в образовании, бизнесе, госуправлении, в управлении регионами и на предприятиях.

В генсовет «Единой России» вошел еще один представитель Чувашии – федеральный координатор «Молодой Гвардии» по Приволжскому округу Андрей Шакулов.

чувашинформ.рф