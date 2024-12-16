Дни здоровья и спорта в 2025 году

Бесплатно посетить бассейны, спортплощадки, тренажерные залы, катки во всех республиканских и муниципальных спортсооружениях можно будет 25 января, 8 февраля, 22 марта, 12 апреля, 17 мая, 14 июня, 19 июля, 23 августа, 20 сентября, 18 октября, 22 ноября и 20 декабря.

Дни здоровья – прекрасная возможность попробовать свои силы и найти занятие по душе, в дальнейшем занимаясь на регулярной основе.



В 2023 году в Днях здоровья и спорта приняли участие более 700 тысяч жителей Чувашии.



По информации сар.ru.