Создать договор в машиночитаемом виде можно с помощью сервиса ФНС

На сайте налоговой службы появился сервис для создания электронных документов в машиночитаемом виде. Он доступен в разделе «Электронный документооборот».

Сейчас пользователи могут сформировать договор в электронной форме в формате PDF/A-3. В первом квартале 2025 года функционал сервиса будет дополнен. Появится возможность создать в электронной форме счет-фактуру, универсальный передаточный документ, включающий счет-фактуру, и универсальный передаточный документ, а также подписывать электронные документы мобильной подписью.



Чтобы создать договор, необходимо выбрать его параметры (договор, оферта, протокол разногласий, дополнительное соглашение), и сервис предложит заполнить соответствующие поля.

Сервис дает возможность работать с электронными документами даже тем компаниям, у которых нет своих информационных систем.



Управление ФНС по Чувашии.